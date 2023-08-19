Петербуржцам объяснили, как избавиться от воска на фруктах

Немало магазинных фруктов сейчас обрабатывается воском. Специалисты объяснили, зачем это делается, а также рассказали, как избавиться от въедливого слоя.

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В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу отметили, что воскование фруктов необходимо для того, чтобы продукт дольше хранился на полках магазинов и во время самой перевозки. Как правило, для этой цели используется натуральный парафин, а также химически созданные соединения, включая воск.

При этом, очень важно перед употреблением очистить фрукт от верхнего защитного слоя. Чтобы это сделать, необходимо вымыть плод под горячей водой. При высокой температуре воск должен расплавиться.

Полностью избавиться от липкого слоя поможет замачивание фрукта в воде на несколько минут, или даже часов. Если на плоде все еще что-то осталось, можно воспользоваться щеткой или губкой.

В самом крайнем случае, если ничего не помогает в избавлении от приставучего воска, можно просто срезать с фрукта кожуру.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что некоторые яблоки, в частности те, что обработаны воском, желательно не покупать. О том, какие плоды непригодны в пищу, рассказали эксперты Роспотребнадзора.