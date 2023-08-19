Петербуржцев предупредил об опасных яблоках, которые желательно не покупать

В августе стартует сезон яблок, из которых можно приготовить множество вкусных блюд, например, варенье или шарлотку. Плоды горожане едят и просто так, вот только не всегда задумываются о безопасности и полезности конкретного продукта. Так, некоторые яблоки нередко обрабатываются воском, что почти напрочь убивает все их положительные свойства.

Фото: baltphoto/Андрей Пронин

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что при выборе яблок нужно обращать внимание на их внешний вид. На плодах не должно быть пятен, вмятин, а также других повреждений. Желательно искать яблоки с гладкой кожурой, но не натертые воском, которые можно вычислить по сильному блеску. Отмывать такие плоды будет крайне проблематично.

Конечно, в яблоках содержится много полезных веществ, среди которых клетчатка, органические кислоты, а также пектины, макро и микроэлементы. Благодаря им происходит расщепление в организме, а таже уходят жиры и холестерин, улучшается обмен веществ и работа сердца. Кроме того, в кожуре яблок есть антиоксидант кверцетин, помогающий организму избавляться от тяжелым металлов.

Тем не менее, по-осторожнее с яблоками нужно быть людям, страдающим от заболеваний ЖКТ. В худшем случае может обостриться гастрит или язва.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что важно уметь распознать безопасные ягоды. О том, как определится со свежей клубникой, малиной, смородиной, черешней и другими растительными лакомствами, рассказала диетолог.