Диетолог рассказала, как выбрать вкусные и безопасные ягоды

Летом начинается пора ягод. О том, как выбрать свежую, вкусную и безопасную клубнику, малину, смородину, черешню и другие растительные лакомства рассказала специалист.

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с телеканалом «360» рассказала, что испорченную ягоду, как правило, видно. Очень часто такую продукцию предлагают для создания компота или варенья. В некоторых случаях такой товар можно даже «урвать» со скидкой.

Однако специалист предупредили, что не стоит покупать несвежую ягоду. Даже после обработки кипятком в ней может остаться токсин, способный повредить печень.

Также в ягодах бывают и различные нитраты. Они видны, если при разрезе проступают плотные белые прожилки, предупредила диетолог.

При выборе клубники Соломатина посоветовала обратить внимание на упругость косточек, аромат и зелень хвоста. Черешня, в свою очередь, должна быть не подгнившей, а при выборе крыжовника и смородины необходимо смотреть на их размер.

По словам специалисты лучше покупать ягоды в сезон. В частности, это касается клубники и черешни. При приобретении лакомства нужно обязательно узнать место производства. Так, например, при выращивании клубники или малины для продажи на частных огородах могут даже использоваться некачественные удобрения, которые в конечном итоге испортят ягоду. А вот продукция с больших предприятий, в свою очередь, проходит контроль. Именно поэтому лучше брать лакомства с проверенных мест.