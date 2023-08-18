В центре Петербурга ввели план «Перехват» из-за свадьбы «с огоньком»

В Адмиралтейском районе кто-то из автомобиля новобрачных устроили стрельбу, напугав местных водителей. Свадебный кортеж в скором времени удалось задержать при помощи плана «Перехват».

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, о стрельбе 17 августа около половины первого дня правоохранителям сообщил очевидец. Мужчина пояснил, что на Почтамтской, проезжая мимо кортежа новобрачных, он услышал звуки стрельбы. После этого злоумышленники уехали в сторону центра.

Для поимки нарушителей общественного спокойствия было решено ввести план «Перехват». Чуть позже на Английской набережной специалисты остановили автомобиль Toyota Camry под управлением 34-летнего жителя Московской области, у которого нашли принадлежащий ему травматический пистолет.

Мужчину задержали. После составления протокола об административном правонарушении его поместили в СПСЗЛ. Оружие и боеприпасы отправили на исследование.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе водители поссорились на перекрестке. Конфликт закончился стрельбой и разбирательствами.