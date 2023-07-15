Разборки со стрельбой случились между водителями в Петербурге

В Невском районе двое водителей поссорились на перекрестке. Конфликт закончился стрельбой и разбирательствами.

Фото: скриншот Google maps

Как стало известно Санкт-Петербург.ру в пятницу, 14 июля в полицию обратился мужчина, который рассказал, что неизвестный в Невском районе выстрелил ему в ногу и скрылся на машине.

Правоохранители выехали на место. Там они узнали, что причиной происшествия стал дорожный конфликт. Двое мужчин поссорились и после один из них выстрелил в другого из травматического оружия.

В больнице пострадавшему оказали помощь и отпустили домой.

А спустя несколько часов второй участник конфликта сам явился в полицию и рассказал свою версию произошедшего. По словам водителя, пострадавший во время ссоры замахивался на него доской. Из-за этого опасаясь за жизнь, он и достал пистолет. После неоднократных предупреждений мужчина произвел два выстрела в сторону своего неприятеля. Однако прежде чем уехать водитель предложил помощь. Но пострадавший отказался.

Кто виноват, а кто прав в этой ситуации теперь предстоит выяснить полицейским. Им необходимо провести проверку и выяснить истинные обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на детской площадке в Колпино двое неизвестных устроили стрельбу по пластиковым бутылкам. Полицейские задержали в качестве подозреваемых мужчин 34-х и 35-и лет.