Двое хулиганов устроили стрельбу по бутылкам на детской площадке в Колпино

На детской площадке в Колпино двое неизвестных устроили стрельбу по пластиковым бутылкам. Полицейские задержали в качестве подозреваемых мужчин 34-х и 35-и лет.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру во вторник, 11 июля в полицию позвонил обеспокоенный житель. Он рассказал, что двое неизвестных установили на одной из детских площадок в Колпино мишени и стреляют в них из пневматического ружья.

Правоохранители выехали на место и увидели двоих мужчин, которые около детского инвентаря производят выстрелы по пластиковым бутылкам.

Они задержали подозреваемых. Ими оказали двое ранее неоднократно судимых петербуржца 35-и и 34-х лет. У них сотрудники МВД изъяли воздушную винтовку. По приезде в отдел, одного из подозреваемых отпустили после опроса. А вот другой помещен в изолятор.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Всеволожском районе мужчина не захотел оплачивать свою шаверму и набросился на продавца кафе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.