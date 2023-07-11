В Кудрово хулиган не заплатил за шаверму и избил продавца кафе

Во Всеволожском районе мужчина не захотел оплачивать свою шаверму и набросился на продавца кафе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру в понедельник, 10 июля в полицию сообщили о скандале в одной из точек общепита в Кудрово.

Наряд правоохранителей выехал на место. Выяснилось, что в одном из кафе города, где продают шаверму, посетитель решил не оплачивать свой заказ. Вместо этого он угрожал продавцу предметом похожим на пистолет. А после избил сотрудника заведения кулаком по голове.

Подозреваемого задержали. Им оказался 39-летний безработный мужчина. У него изъяли огнестрельный пистолет.

Пострадавший продавец обратился в больницу. После оказания помощи врачи отпустили его в удовлетворительном состоянии домой.

А в отношении подозреваемого составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 части 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). Ранее он уже попадался в поле зрения правоохранителей за грабеж.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе мужчина в кустах пугал людей макетом автомата. Он делал вид, что перезаряжает оружие и целился в прохожих. На хулигана завели уголовное дело.