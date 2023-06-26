Хулиган в кустах пугал прохожих макетом автомата в Приморском районе

В Приморском районе мужчина в кустах пугал людей макетом автомата. Он делал вид что перезаряжает оружие и целился в прохожих. На хулигана завели уголовное дело.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру ранним утром, 25 июня в полицию позвонил взволнованный петербуржец. Он сообщил, что около одного из домов по улице Аллея Поликарпова в кустах сидит неизвестный, который перезаряжает предмет, похожий на автомат и целится в прохожих.

На место выехали три наряда. Там они задержали 33-летнего пьяного мужчину, который при себе имел предмет, конструктивно похожий на АК-74. Выяснилось, что оружие на самом деле является массогабаритным макетом автомата, который не пригоден для производства выстрела и соответственно не является «огнестрелом».

Тем не менее, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Нарушителя поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители Красносельского района поймали нетрезвого мужчину, решившего ночью прострелять рядом с рестораном, расположенном на первом этаже жилого дома. Было возбуждено уголовное дело.