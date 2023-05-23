В Красносельском районе задержали хулигана, открывшего стрельбу у ресторана

Правоохранители Красносельского района поймали нетрезвого мужчину, решившего ночью прострелять рядом с рестораном, расположенном на первом этаже жилого дома. Было возбуждено уголовное дело.

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Подозрительного злоумышленника на внедорожнике заметил очевидец. Женщина обратилась к правоохранителям в ночь с 21 на 22 мая и пояснила, что неизвестный вышел из салона автомобиля, после чего несколько раз выстрелил из ружья и уехал в сторону ресторана Matisov на улице Адмирала Трибуца.

Как сообщает сообщает «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на месте происшествия задержали 39-летнего жителя Ленобласти, у которого при себе оказался травматический пистолет. Специалисты изъяли оружие и направили его на исследование.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».