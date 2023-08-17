В Петербурге возобновят производство популярного чая из 00-ых

Объединенная чайная компания, купившая производственные мощности бывшей чайной фабрики Unilever, работает над возрождением известного бренда «Беседа».

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Генеральный директор и совладелец Объединенной чайной компании Александр Конов подтвердил, что марка чая «Беседа» может быть перезапущена на федеральном уровне, сообщает АБН.

Производство уже началось в Петербурге на этой неделе, и «Беседа» планирует выпустить свой продукт к сентябрю. Вначале бренд представит черный чай в пакетиках, а затем расширит свой ассортимент.

Новый владелец бренда предположительно будет ориентироваться на средний ценовой сегмент и, возможно, попытается занять нишу, занимаемую чаем Lipton.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что компания «Морские комплексные системы» из Санкт-Петербурга планирует запустить два новых производственных комплекса в Северной столице и Мурманске.