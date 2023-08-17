Петербургская компания потратит больше 1 млрд рублей на производство судовых рыбофабрик

Компания «Морские комплексные системы» из Санкт-Петербурга планирует запустить два новых производственных комплекса в Северной столице и Мурманске.

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Главная цель этих комплексов заключается в производстве оборудования для судовых рыболовных лабораторий. Общая сумма инвестиций в этот проект составит больше 1 миллиарда рублей, сообщает АБН.

Заместитель генерального директора компании Константин Скупяк рассказал, что рыболовные лаборатории будут устанавливаться на траулерах-процессорах. Основное производство оборудования будет расположено на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» на площадке «Новоорловская». Кроме того, второй комплекс будет открыт в порту Мурманск и будет использоваться в качестве испытательного центра.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в России зафиксировали увеличение спроса на контактные линзы отечественного производства.