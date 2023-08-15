Жители России стали на 10,5% чаще пользоваться контактными линзами отечественного производства

В России зафиксировали увеличение спроса на контактные линзы отечественного производства. Качество продукта постепенно улучшают в соответствии с требованиями граждан.

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Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков отметил, что клиенты все чаще берут контактные линзы российского производства. Так, в первом квартале текущего года объем продукции увеличился на 10,5%. Из-за спроса качество линз будет становится еще лучше, сообщает телеканал «360».

Осьмаков напомнили, что существует система государственного регулирования обращения медицинских изделий. Именно поэтому продукция, допущенная к обороту, уже отличается качеством.

Уточняется, что сейчас в стране девять производителей контактных линз, включая специалистов, поставляющих свою продукцию в страны ближнего зарубежья. При этом, есть выбор между мягкими и жесткими линзами, а некоторые организации занимаются выпуском сразу двух этих видов.