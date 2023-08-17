В Москве оправдали обвиняемых в контрабанде полтонны наркотиков через порт Петербурга

Четверо из пяти обвиняемых в торговле наркотиками через порт Санкт-Петербурга были оправданы Московским городским судом. Ранее им предъявили обвинения в контрабанде большой партии запрещенных веществ.

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Выяснилось, что мужчины попытались провести 472 килограмма наркотиков из Эквадора. Московский суд оправдал четверых из пяти обвиняемых, а пятого освободили в зале суда, так как он уже отбыл наказание в следственном изоляторе, сообщает ТАСС.

Присяжные посчитали, что два гражданина Литвы и пара россиян не заслуживают пожизненного наказания за возможную контрабанду и создание организованной преступной группы. Пятый человек, также литовец, был признан виновным в нескольких случаях незаконного пересечения границы, но время, проведенное им в следственном изоляторе, было засчитано как отбытое наказание.

Остальных мужчин оправдали, поскольку по мнению присяжных, не было доказано совершение преступления в части создания преступной группировки. Также обвинение не смогло подтвердить причастность подозреваемых к контрабанде.

Следствие считает, что с 2013 года до 2019 года злоумышленники как минимум шесть раз доставляли наркотики из Эквадора в порт города на Неве. Затем предполагалась их продажа в РФ. Всем пятерым ранее было предъявлено обвинение.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Выборгский районный суд Петербурга отправил под стражу мужчину после того, как он нанес ножевое ранение продавцу овощей из-за отказа в предоставлении скидки на арбуз.