Суд отправил под стражу петербуржца, ранившего продавца из-за скидки на арбуз

Выборгский районный суд Петербурга отправил под стражу мужчину после того, как он нанес ножевое ранение продавцу овощей из-за отказа в предоставлении скидки на арбуз. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Северной столице суд арестовал обвиняемого до 14 октября по делу о нанесении ножевого ранения продавцу, отказавшему в скидке на арбуз. Ему предъявлено обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает Neva.Today.

Обвиняемый признал свою вину во вторник, 15 августа. Установлено, что 13 августа он нанес ножевое ранение продавцу овощной палатки на проспекте Художников из-за отказа в предоставлении скидки на арбуз.

Ранее в сети появилось видео нападения неизвестного с ножом на работника фруктово-овощной лавки в Выборгском районе. Преступник скрылся после нападения, а пострадавший был госпитализирован.