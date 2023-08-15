В Санкт-Петербурге отказались от перевода участков, принадлежащих Государственному оптическому институту имени С. И. Вавилова, под жилую застройку. Территорию решили сохранить в качестве общественно-деловой зоны.

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Изначально участки на Биржевой линии Васильевского планировали приспособить для возведения жилого комплекса. В настоящее время здесь располагаются здания института имени Вавилова. Однако после обсуждения Комиссия по подготовке изменений в Генплан города не поддержала инициативу застройщика «Арсенал-6», согласно которой на указанной территории должны были появиться жилые здания, сообщает пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре.

По мнению представителей ведомства, трансформация функционального зонирования участков института под жилье «в планы не входит». Таким образом, учитывая значимость развития научной деятельности города, было принято решение сохранить территорию под общественно-деловую зону.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что что площадь территории, которая принадлежит обанкротившемуся институту, составляет 6 тысяч «квадратов». Ее передали на торгах новому владельцу за больше чем 300 миллионов рублей.