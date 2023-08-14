Во главе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которая переходит под управление ВТБ, может встать заместитель председателя банка Андрей Пучков.

Фото: Balthoto / Павел Долганов

Напомним, что ОСК перешла в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет, что было поддержано Президентом РФ Владимиром Путиным. За этим последовали кадровые перестановки.

Так, Так, на должность председателя совета директоров ОСК встанет глава ВТБ Андрей Костин, который сменит экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. При этом во главе компании может встать заместитель председателя ВТБ Андрей Пучков, сообщает АБН.

Один из источников отметил, что Пучков может уйти из банка до конца текущего месяца, после чего полностью сосредоточиться на деятельности ОСК. В пресс-службах ведомств при этом ситуацию никак не прокомментировали.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что московская компания приобрела порт Бронка за 10,9 миллиардов рублей.