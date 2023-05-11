Московская компания приобрела петербургский порт Бронка за  10,9 млрд рублей

Сделка по продаже петербургской компании «Феникс», владеющей портом Бронка, была успешно завершена. По ее итогам покупателем стала ООО «НКК-Логистик».

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Московская организация «НКК-Логистик» получает 100 % уставного капитала ООО «Феникс». Правительство РФ санкционировало продажу еще 18 марта. Итоговая стоимость компании вместе с портом оценивалась в 10,9 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК.

По мнению экспертов, такая сделка является очень выгодной для столичной организации, так как стоимость активов петербургской компании, согласно данным последней отчетности, достигает 22,3 миллиардов рублей.

Заключение сделки с покупателем договора купли-продажи осуществило Росимущество.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что порты российского Северо-Западного бассейна могут остаться без 80% грузов по итогам текущего года.