Морские порты Петербурга остались без 80% груза

Порты российского Северо-Западного бассейна рискуют остаться без 80% грузов в течение 2023 года. За 2023 год терминалы планируют принять контейнеров меньше, чем принимали за месяц в 2021 году.

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Мощность портов Северной столицы составляет пять миллионов двадцатифунтовых контейнеров – TEU из 8,7 миллионов TEU всех российских терминалов. Эксперты отмечают, что до конца текущего года через порты смогут пройти не более одного миллиона TEU. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Так, через терминалы Global Port планируется принять 150-170 тысяч TEU вместо ежемесячных 80 тысяч TEU в 2021 году.

Однако несмотря на это рынок контейнерных перевозок постепенно восстанавливает обороты. Также выросло и число работающих с Россией операторов, среди которых преимущество у китайских, индийских, южноамериканских компаний и различных портов Юго-Восточной Азии.

В то же время морские терминалы Дальнего Востока перегружены. Выяснилось, что в регионе присутствуют сложности с тыловыми терминалами и высокими ценами на перевозки автоконтенейровозами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что порт «Бронка» в городе на Неве хотят отдать Белоруссии.