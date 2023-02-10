Порт "Бронка" в городе на Неве хотят отдать Белоруссии

Морской перегрузочный комплекс "Бронка", входящий в Большой порт Санкт-Петербург, может быть передан Минску из-за трудностей с экспортом продукции через порты стран Балтии.

Стало известно, что в рамках строительства Белорусского порта Минск может получить перегрузочный терминал "Бронка". В настоящее время Белоруссия испытывает трудности с транспортировкой продукции через порты стран Балтии из-за санкций. Как отметил глава второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук, сейчас вопрос передачи "Бронки" прорабатывается российскими властями.

В беседе с РИА Новости Полищук напомнил, что мощность порта по перевалке грузов в настоящее время достигает 3,2 миллиона тонн ежегодно, а проектная мощность при этом в год составляет 20,7 миллиона тонн.

Известно, что за 2022 год морские порты России выполнили отгрузку 3,5 миллиона тонн белорусских нефтепродуктов. Также при помощи портов в Ейске, Новороссийске, Астраханской области и Усть-Луге специалисты смогли переправить около 3 миллионов тонн калийных удобрений.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что торгово-развлекательный комплекс "Невский центр" в Петербурге от чешкской PPF Group перейдет к новому местному владельцу.