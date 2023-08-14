Биолог Глазков предупредил о созревании опасного и очень ядовитого растения в лесах под Петербургом

При сборе урожая в лесах Ленобласти петербуржцам стоит помнить, что категорически нельзя употреблять в пищу. В частности, речь идет о смертельно опасной ягоде, поспевающей, как правило, в начале августа.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

О созревании волчеягодника смертельного в своем блоге «Каждой твари по паре» рассказал биолог Павел Глазков. Опасность в том, что это растение запросто можно спутать с жимолостью, — они очень похожи по внешнему виду. Отмечается, что сам кустарник высотой до 1,5 метров с плодами ярко-красного цвета, которые по размеру сравнимы с косточкой вишни.

Волчеягодник очень привлекателен снаружи, особенно для детей. Все дело в ярком цвете ягод. Биолог предупредил, что такое «лакомство» вполне может привести к летальному исходу.

Еще одна опасность кроется в том, что волчеягодник ядовит не только из-за самих плодов, но и из-за листьев, стебля и даже цветов. Кожа человека при контакте с растением может воспалиться и покрыться волдырями.

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