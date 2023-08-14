Охранника Мариинской больницы задержали за жестокое избиение петербуржца

Правоохранители Центрального района проверяют охранника Мариинской больницы после обнаружения у ворот заведения избитого гражданина. О нападении сотрудника рассказали очевидцы.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, мужчину с тяжелыми травмами у здания Мариинской больницы обнаружили утром 13 августа. Пострадавшего нашли без сознания у ворот заведения.

Личность 43-летнего гражданина предположительно удалось установить. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травмы груди, живота и переломы ребер. Мужчину поместили на больничную койку в тяжелом состоянии.

Со слов очевидцев, пациента избил охранник заведения. Для проверки произошедшего специалисты изъяли видеозаписи с камер Мариинской больницы.

Вечером того же дня по подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний житель Калужской области. В отношении него составили протокол об административном правонарушении, после чего мужчину поместили в СПСЗЛ.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за избиение мужчины бутылкой на набережной Обводного канала задержали туриста с судимостями.