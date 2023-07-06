За избиение петербуржца бутылкой на набережной Обводного канала задержали туриста с судимостями

В Адмиралтейском районе на петербуржца напал неизвестный мужчина с бутылкой, который отобрал у него банковскую карту и попытался списать с нее деньги. Подозреваемого удалось задержать, им оказался приезжий гражданин, уже имеющий судимости.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, правоохранители задержали злоумышленника, избившего жителя Северной столицы на набережной Обводного канала. Сам инцидент произошел еще 4 июля. Тогда в полицию сообщили о драке между двумя мужчинами.

На месте происшествия обнаружили 37-летнего избитого помощника печатника, который отправился к врачам с травмой головы. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно – мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также колото-резаные раны плечей. Гражданин был пьян, после оказания помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили.

Придя в себя, петербуржец пояснил, что на набережной Обводного канала на него напал неизвестный, ударив несколько раз стеклянными бутылками по голове и телу.После этого злоумышленник потребовал отдать ему банковскую карту. Через некоторое время с нее попытались списать деньги.

Правоохранители задержали подозреваемого «по горячим следам». Им оказался 40-летний житель Волгограда. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленника поместили в ИВС. Известно, что приезжий гражданин уже был привлечен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и получил три года лишения свободы с испытательным сроком на три года. Также он имел судимости и по другим статьям.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что уроженец Краснодарского края скончался в больнице со вскрытым горлом после драки у одного из кафе Северной столицы.