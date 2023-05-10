Уроженец Краснодарского края скончался в больнице со вскрытым горлом после драки у одного из кафе Петербурга

В Василеостровском районе у кафе произошла ожесточенная драка между неоднократно судимым петербуржцем и жителем Краснодарского края. Последний скончался на больничной койке спустя пару часов после госпитализации.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, под утро 9 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об истекающем кровью мужчине, находящемся в помещении кафе на Среднем проспекте Васильевского Острова, 36.

Оказалось, что рядом с заведением нетрезвый петербуржец поссорился с 26-летним приезжим, временно проживающим в Северной столице, после чего вспорол ему горло ножом. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии отправили в Покровскую больницу, где он и умер несколькими часами позже. У погибшего зафиксировали повреждение наружной сонной артерии, а также сильное кровотечение и геморрагический шок третьей степени.

У кафе задержали 36-летнего подозреваемого, которого затем поместили в ИВС. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что злоумышленник уже отбывал наказание в виде лишения свободы, а также умеет судимости за кружу и грабеж.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что у одной из шаурмичных Красносельского района голодные петербуржцы затеяли ожесточенный бой за бесплатную еду.