Голодные петербуржцы устроили кулачные бои за бесплатную шаверму в Красном Селе

В Красносельском районе одна из шаурмичных решила устроить акцию по случаю своего открытия, в результате все закончилось массовой дракой посетителей.

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Так, новое заведение появилось в Красном Селе на Красногородской, 17. В честь этого посетителям бесплатно раздавали шаверму, из-за чего в последствии образовалась внушительная очередь. Некоторые петербуржцы больше не могли ждать и устроили массовую драку. Об этом сообщает «Петроград».

Примечательно, что у заведения в честь дня открытия собрались в основном подростки. Очередь начала скапливаться с обеда.

Напомним, что на днях стало известно об избиении школьника на проспекте Культуры. Молодому человеку сломали нос два подростка, которых считали без вести пропавшими.