На проспекте Культуры пропавшие без вести подростки сломали нос шестикласснику и отобрали у него телефон

В Калининском районе два пропавших без вести подростка напали на шестиклассника с целью отобрать мобильный телефон и сломали ему нос. Жестокое избиение остановили прохожие.

Фото: Unsaplsh

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 28 апреля в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении сильно избитого школьника у трансформаторной будки на проспекте Культуры. Рядом с пострадавшим находился пьяный подросток.

На месте происшествия правоохранители задержали двух пропавших без вести 17-летних учащихся специальной школы. Молодые люди пояснили, что после распития спиртного около ТРК «Родео Драйв» они избили неизвестного, пытаясь отобрать у него мобильный.

Злоумышленников, состоящих на учете за совершение административных правонарушений и антиобщественные действия, поместили в ЦВСНП.

Пострадавшего 13-летнего школьника госпитализировали в больницу с контузией средней степени, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом носа, а также с ушибами, ссадинами и гематомами.

В настоящее время решается вопрос о возбуждения уголовного дела.

Напомним, что в Центральном районе не так давно произошло еще одно нападение подростков на школьника. Молодые люди, , угрожая физической расправой, отобрали у несовершеннолетнего денежные средства во дворе дома по Кузнечному переулку.