Ночью в центре Петербурге из задымленного подвала здания госпитализировали женщину

В Центральном районе Петербурга ночью 14 августа разгорелся пожар, охвативший подвальное помещение жилого дома. На месте инцидента обнаружили пострадавшую.

Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

Около 02:14 часов в понедельник спасателям поступило сообщение, что на 3-й Советской улице, в подвале дома 7 замечен пожар. К моменту прибытия специалистов обстановка обгорела на площади 10 «квадратов».

Ликвидировали возгорание около трех часов ночи. В результате произошедшего помощь медиков понадобилась одной женщине, как она оказалась в подвале ночью, — неизвестно.

На месте работали четыре машины от МЧС и 20 человек личного состава. Пострадавшую отправили в медицинское учреждение.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Полюстровском два десятка человек оказались на улице из-за пожара. При этом еще одному горожанину потребовалась госпитализация, а троих удалось спасти.