У метро «Удельная» в Петербурге оборудуют новую перехватывающую автостоянку на 9 тысяч «квадратов»

В Северной столице началось проектирование новой перехватывающей автостоянки. В общей сложности она займет 9 тысяч квадратных метров площади.

Фото: Baltphoto

Перехватывающую автостоянку оборудуют на Фермском шоссе. В пресс-службе Комитета по транспорту уточнили, что это шестая по счету парковка, проектирование которой запустили в первом полугодии текущего года, и восьмая — с прошлого года.

Также специалисты проводят проектно-изыскательские работы еще по нескольким адресам. В частности, это касается городской перехватывающей парковки на улице Юннатов, автостоянок на улице Коллонтай, Загородном проспекте, на Цитадельской дороге в Кронштадте, улице Оптиков, и на Конюшенной площади.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Напомним, что в 2022 году рядом со станцией метро «Шушары» начала функционировать перехватывающая парковка, предназначенная для 187 машиномест. Недалеко от нее в настоящее время взводят еще один такой же «перехват», но уже почти на три сотни машин.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Пользоваться такими парковками можно бесплатно, совершив две поездки на общественном транспорте по карте «Подорожник».

В общей сложности на территории Петербурга работают 13 городских автостоянок, на которых могут поместиться 1 735 машин. Также в городе есть 20 перехватывающих парковок на больше чем две тысячи автомобилей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после Северной столицы платная парковка может настигнуть Ленобласть.