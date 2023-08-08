После Петербурга платная парковка может настигнуть Ленобласть

Платная парковка может появиться в некоторых городах Ленинградской области. Например, в Мурино, Кудрово, Буграх и некоторых других наиболее крупных населенных пунктах под Санкт-Петербургом. Такая мера, по мнению местных властей, позволит разгрузить дороги. Особенно, на въездах и выездах из районов.

Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Инициативу по внедрению такого новшества в Ленобласти предложил депутат Никита Коваль. С этим вопросом он обратился к губернатору области Александру Дрозденко, хотя впервые об этом заговорили еще в 2021 году, передает Neva.Today.

По мнению Коваля, появление платных парковок в Ленобласти позволит улучшить транспортную инфраструктуру, увеличить число пешеходных зон и дорожек для велосипедистов, а также расширить наиболее узкие места на въездах и выездах в населенные пункты.

В случае утверждения данной инициативы, изменения коснутся Мурино, Бугров, Кудрово, Заневского городского поселения, Новодевяткино.