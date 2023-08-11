На Синопской набережной плотник пробил голову, рухнув с третьего этажа строящегося здания

В Центральном районе рабочий получил тяжелые травмы при шпаклевке стен строящегося здания. Молодой человек не заметил отсутствия настила в помещении вентиляции.

Фото: Baltphоto /Дарья Иванова

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 10 августа около пяти вечера от здания на Синопской набережной в крайне тяжелом состоянии госпитализировали 22-летнего плотника. С открытой черепно-мозговой травмой, ударом головного мозга тяжелой степени, переломом основания и свода черепа, а также вывихом челюсти пострадавшего поместили в операционную.

Оказалось, что молодой человек получил травмы, выполняя работы по шпаклевке стен в строящемся четырехэтажном здании. Плотник не заметил, что в помещении вентиляции отсутствует настил, и упал с третьего этажа на второй.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». В настоящее время все прочие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после гибели молодого строителя на Полюстровском проспекте было возбуждено уголовное дело.