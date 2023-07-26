В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели молодого строителя на Полюстровском проспекте

В Калининском районе после нарушения правил безопасности при проведении строительных работ погиб молодой человек. Было возбуждено уголовное дело.

Фото: Baltphоto /Дарья Иванова

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, труп 22-летнего рабочего нашли на Полюстровском проспекте вечером 23 июля. Удалось установить, что молодой человек без регистрации скончался в результате падения с 10 этажа жилого шестнадцатиэтажного дома.

Гражданин прибыл на территории РФ из Республики Узбекистан. Временно проживал в Петербурге, к административной ответственности не привлекался.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после разговоров по телефону у открытого окна на Пилотов маляр попал в больницу с тяжелыми травмами, но не смог выжить.