В России голосовой помощник занялся поиском работников на железную дорогу

Российским железнодорожникам будет помогать робот. Так, сотрудники смогут воспользоваться системой «Интеллектуальной обработки вызовов», которая сможет взять на себя часть задач по подбору персонала.

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Новую технологию предоставил МегаФон. Искусственный интеллект будет проводить первичные беседы с кандидатами и помогать с выполнением рутинных задач HR-специалистов, сообщили в пресс-служб компании.

Уточняется, что новая система будет собирать отклики на вакансии и разыскивать кандидатов по резюме своими силами. При этом помощнику передают всю необходимую информацию для первичной беседы с будущим работником. Таким образом, во время звонка робот сможет рассказать о возможных должностях, соответствующих обязанностях и графике работы.

После ознакомления с основной информацией кандидата могут перенаправить на реального человека в том случае, если заинтересованность в вакансии все еще есть. Затем решается вопрос с датой и временем очного собеседования. Примечательно, что робот автоматически сохраняет решение потенциального работника в РЖД, благодаря чему HR-специалисты смогут без проблем узнать информацию по каждому кандидату.

Директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина подчеркнула, что голосовой ассистент предоставляет информацию о вакансии емко и точно, такой подход удобен для восприятия.

Примечательно, что несмотря на то, что у робота есть сценарий, он может подстроиться и обучиться в процессе диалог. Он даже обращается к кандидату по имени. В ходе беседы определяются место проживания потенциального работника и часовой пояс.

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