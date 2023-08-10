Абонентам в городе атомщиков Ленобласти ускорили интернет и улучшили качество связи

В Сосновом Бору или городе атомщиков, как его принято называть, увеличилась скорость интернета. Оказалось, что МегаФон модернизировал больше половины инфраструктуры сети.

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Так, под Петербургом, в городе атомной промышленности, сейчас располагается ядерный кластер южного берега Финского залива, а раньше здесь находилась самая крупная в мире атомная электростанция. Благодаря обновлению инфраструктуры, качество связи улучшилось, а скорость интернета увеличилась, сообщили в пресс-службе МегаФона.

Отмечается, что в зону улучшений попали жилые массивы, а также объекты социальной инфраструктуры, градообразующие предприятия и популярные у туристов места, например, детский городок «Андерсенград».

Уточняется, что теперь абоненты могут в два раза быстрее установить приложение, скачать тяжелые файлы, а также приобрести музыкальный контент в максимальном качестве. Кроме того, пользователям стала доступна технология VoLTE для использования при голосовых вызовах.

Директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максим Токаренко отметил, что для увеличение дополнительной емкости сети и определения мест, где это сделать необходимо в первую очередь, был проведен анализ потребления мобильного трафика в городах Ленобласти. В число точек с увеличенным абонентским трафиком попал и Сосновый Бор. Именно поэтому тут были обновлены существующие базовые станции и улучшена конфигурация сети на городских телеком-объектах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе также провели работы для ускорения мобильного интернета.