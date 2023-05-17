В Выборгском районе обновили базовые станции для улучшения доступа в Сеть

В Выборгском районе Петербурга провели работы для ускорения мобильного интернета. Район для проведения модернизационных работ выбран не случайно – он является третьим по площади и численности населения.

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Аналитики компании МегаФон изучили, какое количество петербуржцев пользуются мобильным интернетом в этом районе и сколько трафика они потребляют. Оказалось, что в Выборгском районе с населением более полумиллиона человек значительно вырос объем потребления трафика.

По словам директора МегаФона в Петербурге и Ленобласти Максима Токаренко, в районе ЖК «Кантемировская 11» мобильник трафик вырос в четыре раза – это произошло после ввода в эксплуатацию нескольких домов.

Для повышения качества и скорости мобильного интернета, инженеры установили дополнительные антенны с широкой диаграммой направленности. Данная модернизация позволила получать неограниченную скорость даже на верхних этажах домов.

Отмечается, что обеспечения качества связи специалисты установили частотные диапазоны 1800 МГц и 2600 МГц.