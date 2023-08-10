В парадной дома на Наличной нашли мертвого неизвестного с окровавленной головой
В Василеостровском районе обнаружили труп мужчины с окровавленной головой. Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются.
Как стало известно Санкт-Петербург.ру, охладевшее тело заметили днем 9 августа в парадной дома на Наличной улице. Мужчина с окровавленной головой лежал на первом этаже.
Обследовав тело, специалисты внешних следов насильственной смерти не обнаружили. Неизвестному на вид оказалось лет 55-60.
Труп направили в морг для установления причины смерти. В настоящее время все детали произошедшего выясняются.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ванной коммунальной квартиры на Чехова поздно вечером нашли трупы родственников.