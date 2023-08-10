С начала года петербургский аэропорт принял больше 10 млн пассажиров

За первую половину года воздушную гавань Северной столицы посетили больше 10 миллионов человек. При этом чаще всего пассажиры летают из Петербурга в Москву, Сочи и Калининград.

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В пресс-службе аэропорта Пулково сообщили, что общее число пассажиров на внутренних рейсах превысило отметку в 10 миллионов человек. Примечательно, что это произошло почти на месяц раньше, чем в 2022 году.

Так, за июль петербургский аэропорт обслужил 2,3 миллиона путешественников. Воздушная гавань сохраняет за собой второе место в России по общему пассажиропотоку, уступая только Шереметьево. При этом самым загруженным днем в 2023 году для Пулково стало 28 июля, когда аэропорт посетили больше 80 тысяч граждан.

Чаще всего внутри страны пассажиры летают из Петербурга в Москву, Сочи, Калининград, Новосибирск и Екатеринбург. За границей популярностью пользуются Анталья, Стамбул, Минск, а также Ереван и Дубай.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что тревел-журналисты и блогеры считают лучшими для путешествий такие направления как Ханты-Мансийский автономный округ, Тверская, Ивановская и Мурманская области.