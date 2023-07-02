Тревел-журналисты и блогеры выбрали лучше для путешествий регионы

Тревел-журналисты и блогеры отнесли к лучшим для путешествий Ханты-Мансийский автономный округ, Тверскую, Ивановскую и Мурманскую области, а также Приморский край.

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Тревел-журналисты и блогеры, которые участвовали в проекте «Медиаразведка» сервиса путешествий Туту определили самые лучше регионы для путешествий. Об этом сообщает «МК в Мурманске».

Так, по мнению экспертов, в число лидеров попали Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Ивановская, Мурманская и Тверская области. А также еще восемь направлений.

Для того, чтобы сделать выводы о лучшем отдыхе группа путешественников посетили несколько десятков регионов. На местностях они оценивали не только достопримечательности, но также работу гидов и сопровождающих, качество обслуживания и сервис в гостиницах и отелях, а также другие активности для туристов.

Например, в Мурманской области эксперты посчитали нужным побывать на полуострове Рыбачий, прогуляться по Териберке, а также устроить джип-сафари по Хибинам.