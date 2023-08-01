В центре Петербурга поймали поджигателя военкомата, устроившего таран ворот
Правоохранители Санкт-Петербурга задержали злоумышленника, напавшего на военкомат в центре города. Мужчина сначала попытался спалить здание, а после влетел в ворота на машине.
В пресс-службе администрации Центрального района сообщили, что «под удар» попал военный комиссариат на улице Чайковского. Около 19:15 вечера 31 июля неизвестный совершил поджог входных дверей, а затем попробовал протаранить арочные ворота на легковушке.
Уточняется, что возгорание удалось достаточно быстро устранить, поэтому нанесенный ущерб незначителен. Нарушителя поймали.
В настоящее время личность мужчины устанавливается. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что городский суд отправил студента, поджегшего военкомат в Ломоносове, за решетку на 1,5 года.