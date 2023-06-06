Суд Петербурга отправил студента, поджегшего военкомат в Ломоносове, за решетку на 1,5 года

Суд в Петербурге признал 20-летнего парня виновным в поджоге военкомата в Ломоносове. По решению суда, молодой человек проведет за решеткой полтора года с принудительным наблюдением у врача-психиатра.

Фото: Baltphoto

Петербургский суд признал 20-летнего студента из Ленинградской области виновным в преступлении по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога). В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что парень посчитал, что таким образом ему удастся уничтожить картотеку.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года на Иликовском проспекте в Ломоносове.

Известно, что по месту учебы о виновном отзываются положительно – парню нередко вручали благодарственные письма и сертификаты.

Отмечается, что студент полностью признал вину и уже возместил причиненный ущерб в полном объеме. Суд назначил парню полтора года в колонии-поселении и принудительное наблюдение у психиатра.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на перегоне Мельничный Ручей – Ржевка неизвестный поджог релейный шкаф.