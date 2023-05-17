На перегоне Мельничный Ручей – Ржевка неизвестный поджог релейный шкаф

Поджог релейного шкафа на перегоне Мельничный Ручей – Ржевка затормозил движение трех электричек в Финляндском направленим. Известно, что поезда отклонились от расписания на 10 минут.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Петербурге вновь произошел поджог ретрансляционного шкафа на одном из перегонов Октябрьской железной дороги. Инцидент вызвал затруднение движения нескольких поездов в Финляндском направлении. Информацией об этом поделились в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Происшествие случилось около 04:18 утра на перегоне Мельничный Ручей – Ржевка.

В пресс-службе отметили, что возгорание релейного шкафа задержало три пригородные электрички. Так, что в результате поджога произошло задержание трех электричек. Пригородные поезда №6905 Санкт-Петербург – Кирпичный завод, №7220 Мельничный Ручей – Санкт-Петербург и №6908 Петрокрепость – Санкт-Петербург прибыли в назначенное направление с отклонением от расписания на 10 минут.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ФСБ задержало трех мужчин, пытвшихся устроить диверсию на железнодорожных путях в Челябинской области.