ФСБ задержало трех мужчин, пытвшихся устроить диверсию на железнодорожных путях в Челябинской области

В Магнитогорске неизвестные подождгли релейный шкаф на ЖД-перегоне Супряк – Цемзавод. Силовикам удалось задержать по подозрению в поджоге трех мужчин.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали трех человек, подозреваемых в поджоге релейных шкафов на ЖД-путях. Об этом сообщает 360.

Как отмечают в пресс-службе ФСБ, трое мужчин предприняли попытку совершить диверсию на железнодорожном перегоне Супряк – Цемзавод в Магнитогорске.

Инцидент произошел на Южно-Уральской железной дороге в ночь с субботы на воскресенье, 7 мая.

Известно, что это не первый случай за прошедшую неделю в России. Так, поджог релейного шкафа затормозил работу шести пригородных электричек в Петербурге 4 мая. Второй известный случай также произошел в Петербурге, 5 мая, правда в этот раз подпаленный ретрансляционный шкаф никак не повлиял на движение поездов.