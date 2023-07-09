Мужчина открыли стрельбу по дворнику из окна дома на проспекте Кузнецова

В Красносельском районе от рук хулигана, устроившего стрельбу из окна, пострадала местная жительница. Женщина является уроженкой тверской области, а в Северной столице работает дворником.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 8 июля около девяти утра в полицию поступило сообщение от домоуправа. Уточнялось, что на проспекте Кузнецова из окна открыли стрельбу по человеку.

Пострадавшей оказалась 46-летняя женщина, которая самостоятельно обратилась к врачам с повреждением левой лопатки от пневматики. У пострадавшей диагностировали ушибы и кровоподтеки задней стенки грудной клетки. После оказания помощи ее в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

«По горячим следам» специалисты задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, работающий электромонтером. По версии следствия мужчина, открыл стрельбу из хулиганских побуждений.

После составления протокола мужчину посетили в СПСЗЛ. Правоохранители изъяли у злоумышленника пневматический пистолет. Оружие направили на исследование.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что мужчина уже привлекался к уголовное ответственности в прошлом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборге местный хулиган также устроил стрельбу из окна квартиры. Обеспокоенные жители сразу же обратились в полицию