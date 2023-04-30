В Выборге местный хулиган стрелял из окна квартиры

В Выборгском районе Ленобласти мужчина из хулиганских побуждений начал стрелять из окна квартиры. Обеспокоенные жители обратились в полицию. Хулигана задержали.

Фото: Baltphoto

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 29 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что в городе Выборг из квартиры дома по улице Промышленная мужчина стреляет из окна.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего местного жителя, который из хулиганских побуждений стрелял из окна квартиры из своего ружья.

Его доставили в отдел полиции. Оружие было изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Московском районе пожилой петербуржец словил смертельную пулю от сотрудников полиции после того, как сам же открыл по ним огонь. Правоохранители применили оружие в соответствии с законом.