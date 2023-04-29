На Московском проспекте пенсионер с ружьем погиб от пули сотрудников полиции

В Московском районе пожилой петербуржец словил смертельную пулю от сотрудников полиции после того, как сам же открыл по ним огонь. Правоохранители применили оружие в соответствии с законом.

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Жильцы дома 124 на Московском проспекте обратились к специалистам с жалобой на шумного соседа 28 апреля. Когда правоохранители прибыли на место, мужчина дверь им не открыл, поэтому было решено прибегнуть к помощи сотрудников МЧС. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Во время попытки попасть в квартиру 65-летнего пенсионера, он выстрелил из ружья, ранив спасателя в плечо. Позже на место прибыло подкрепление, а затем было принято решение о немедленном вскрытии квартиры.

Когда правоохранители вошли, злоумышленник открыл по ним огонь из помпового ружья. Мужчина успел выстрелить три раза, прежде чем получил смертельную травму. Скорую пенсионер не дождался.

Уточняется, что никто из местных жителей не пострадал. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, что это не первый случай в Петербурге, когда жизнь правоохранителей оказывается в опасности. Так, в феврале 2023 года мужчина открыл стрельбу по сотруднику Росгвардии у станции метро «Гостиный двор».