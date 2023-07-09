В Курортном районе 8 июля прошло малое освящение храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

Фото: пресс-служба Смольного

Торжественное мероприятие провели в поселке Солнечное. В пресс-службе Смольного рассказали, что службу совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В церемонии участвовали представители власти, а также Митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий.

По словам самого патриарха Кирилла, в России храмы не строят, если в них нет потребности. Сейчас же она есть, также не обходится и без желания самих горожан. Отмечается, что в храме Петра и Февронии будут совершаться таинства крещения. Также Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл хотел бы, чтобы здесь совершались церковные бракосочетания.

Уточняется, что в дар новому храму был передан Образ святителя Николая.

Напомним, что Храм святых Петра и Февронии заложили в 2021 году рядом с одноименной временной церковью. А вот строительство началось летом 2022 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что также освятили новый памятник Петру и Февронии Муромским. расположенный рядом с храмом.