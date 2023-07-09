Памятник Петру и Февронии Муромским торжественно открыли и освятили в Курортном районе Петербурга

В Курортном районе Северной столицы состоялось открытие памятника Петру и Февронии Муромским, расположенного на территории храма, который посвящен их памяти.

Фото: пресс-служба Смольного

В ходе открытия памятник был освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В церемонии приняли участие представители власти, председатель Правления ПАО «Газпром», а также Митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий, сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что основу композиции объекта составляет эпизод из «Повести о Петре и Февронии Муромских». Памятник отражает образ святых, которые плывут в старинной русской ладье.

Вокруг фигуры обустроено общественное пространство, в которое входит прогулочная зона с подсветкой. Ее оформили в стиле старинного Петербурга.

Уточняется, что специалисты разработали освещение специально для этого проекта. Так, неподалеку от памятника установили семь торшеров со светодиодными светильниками, а также 11 элементов декоративного освещения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жители Северной столицы разглядели ошибку на новом памятнике медикам у больницы № 2.