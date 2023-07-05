Петербуржцы разглядели ошибку на новом памятнике медикам у больницы № 2

Жители Санкт-Петербурга обратили внимание на орфографическую ошибку, которая спряталась на новом монументе у городской многопрофильной больницы №2.

Фото: пресс-служба Смольного

Напомним, что памятник подвигу медиков был открыт в Учебном переулке во вторник, 4 июля. Этот мемориал посвящен труду врачей Ленинграда и Петербурга. Объект связал собой сразу несколько поколений специалистов, которые в ряде случаев ценой собственной жизни спасали других.

Однако уже на следующий день на памятнике разглядели ошибку, которая спряталась в клятве Гиппократа, сообщает «МК в Питере».

«Буду передовать поучения письменные и устные, а также любые другие виды знания моим детям», — гласит надпись на монументе.

Так, вместо нужной буквы А, в слове «передавать» появилась буква О. Теперь с этой ситуацией предстоит разобраться специалистам.