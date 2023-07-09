После смерти рабочего, придавленного стеной во время стройки на Булавского, возбудили уголовное дело

На стройке в Московском районе стена насмерть придавила рабочего. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба СК РФ по Петербургу

В пресс-службе СК РФ по Петербургу сообщили, что гибелью строителя на улице Булавского занялись специалисты. В результате было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

По версии следствия, утром 8 июля во время демонтажа части нежилого здания на Булавского, 6 из-за ненадлежащего обеспечения безопасности на 46-летнего рабочего обрушилась часть кирпичной стены. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

После произошедшего следователями при участии сотрудников Государственной инспекции труда, а также специалиста в области судебной медицины был проведен осмотр стройки. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице организовали проверку по факту массовой драки рабочих. Инцидент произошел на территории Приморского района.