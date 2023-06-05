СК организовал проверку по факту массовой драки рабочих в Приморском районе

Следственный комитет Петербурга решил разобраться в причинах и обстоятельствах массовой драки рабочих у «Лахта-Центра» 3 июня, в субботу. Так, следователи организовали доследственную проверку, для установления всех подробностей инцидента.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Дракой, произошедшей среди нескольких десятков рабочих, на Лахтинском проспекте заинтересовался следственный комитет. В пресс-службе ведомства сообщили, что по факту произошедшей потасовки организована и проводится доследственная проверка.

Напомним, массовая драка среди работников строительной компании произошла в минувшие выходные в Приморском районе. Причиной, по которой мог произойти конфликт устанавливают правоохранители. Отмечается, что по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», а в отделении полиции были доставлены несколько десятков мужчин.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после массовой драки рабочих строительной компании у «Лахта-Центра» возбудили уголовное дело.