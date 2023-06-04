После массовой драки рабочих строительной компании у «Лахта-Центра» возбудили уголовное дело

Правоохранители Петербурга возбудили уголовное дело после ожесточенной потасовки у делового комплекса «Лахта-центра».

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти сообщили, в ходе расследования в отделы полиции привезли несколько десятков рабочих, которых проверили на причастность к конфликту, разгоревшемуся вечером 3 июня у дома 2 по Лахтинскому проспекту. После опроса граждан было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

По версии следствия, между рабочими строительной компании произошла ссора, в ходе которой граждане стали активно применять кулаки. В пресс-службе уточнили, что заявлений и обращений в полицию от пострадавших после инцидента пока не поступало. Из медучреждений специалисты сведений о таких гражданах также не получали.

Правоохранители установили, что причиной драки стала бытовая ссора между рабочими. В настоящее время специалисты продолжают выяснять личности зачинщиков конфликта.

Напомним, что раньше уже была озвучена предполагаемая причина массовой драки рабочих. Утверждалось, что все дело в бесплатной еде, оставленной после незаконной торговли.