У здания «Лахта-центра» несколько десятков голодных рабочих устроили массовую драку из-за бесплатной еды

Накануне бесплатная еда стала предметом раздора рабочих в Приморском районе Санкт-Петербурга. В результате завязалась массовая драка.

Фото: baltphoto/Николая Овсянников

Инцидент произошел недалеко от делового комплекса «Лахта-центра» вечером 3 июня. Тогда работники стройки сошлись в ожесточенном бою. Предположительно, предметом спора стала бесхозная еда, которую оставляют торговцы после полицейских рейдов, сообщает «Патурльный Петербурга».

Уточняется, что такая практика, когда на место незаконной торговли после визита правоохранителей для осуществления бесплатной трапезы приходит множество рабочих, — не редкость. В таком случае часто возникают конфликты, но в этот раз поссорились сразу несколько десятков человек.

Многие пострадавшие после сильных ударов оставались на земле. По факту произошедшего проводится проверка. Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе одна из шаурмичных решила устроить акцию по случаю своего открытия, в результате все закончилось массовой дракой голодных посетителей.